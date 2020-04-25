Больницу в Симферополе закрыли на карантин из-за заражения врачей

https://static.news.ru/photo/5e922b1a-86cf-11ea-85cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Клиническая больница в Симферополе перестала принимать пациентов и переведена в режим обсерватора. У двоих врачей медучреждения выявлен коронавирус.

В настоящее время в больнице находятся 28 пациентов и 87 медработников.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в зоне риска находятся ещё две больницы — в Красногвардейском районе и городе Саки. В первом медучреждении инфицирован лифтёр, во втором — положительный тест на COVID-19 у одного из пациентов, сообщает «Интерфакс».

В общей сложности в Крыму выявлено более трёх десятков случаев заражения коронавирусом. В России, согласно последним данным, зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что крупная вспышка коронавируса зарегистрирована в Абаканской межрайонной клинической больнице. Разносчиком инфекции стал житель Хакасии, который пьяным получил увечья и был доставлен в травматологическое отделение.