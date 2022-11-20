Более 50 кошек и собак заживо сгорели в приюте в Брянской области

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Брянской области в «Мини-приюте у Геннадия» для бездомных животных заживо сгорели более 50 кошек, собака и щенок, пишет «Брянская губерния». По словам волонтеров, причиной пожара стал поджог.

Все животные, которые были в доме, а это конкретно более 50 котов, собака Сильва и щенок, привезенный из Орловской области, <...> все погибли, к сожалению, — рассказала волонтер.

Добровольцы, помогающие заботиться о животных, рассказали, что ранее мужчине поступали угрозы, поскольку не всем нравилось то, что Геннадий «лечил и вытаскивал „с того света“» питомцев.

Пользователи сети, а также неравнодушные к судьбе приюта готовят обращения в полицию, прокуратуру и Следственный комитет России. Прибывшие на место пожара МЧС составили акт поджога, полицейские изъяли некоторые вещи на экспертизу и зафиксировали показания соседей.

В октябре полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 16 собак в воронежском приюте «Дора». У животных были резаные и огнестрельные ранения.