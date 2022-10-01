Более 160 ошибочно мобилизованных вернут в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: 145 ошибочно мобилизованных уже вернулись домой, еще 17 на оформлении

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

В Белгородской области были ошибочно мобилизованы более 160 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из них 145 уже вернулись домой, еще 17 в настоящий момент находятся на оформлении. По словам главы региона, за каждым центром помощи Союза поддержки матерей и жен военнослужащих закреплены специальные сотрудники, а власти стараются оперативно реагировать и помогать.

Проблемы разные: от маленьких до больших. 145 человек уже вернули домой, 17 находятся сейчас на оформлении. Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили, — рассказал Гладков.

Также глава региона поделился своими планами на ближайшее время. Он указал, что скоро «отправится в соседний регион», где служат призывники из Белгородской области. В этих местах, по собственному признанию, Гладков еще не бывал.

28 сентября Гладков сообщил, что Минобороны сократило число граждан, подлежащих мобилизации в регионе. Всего осталось призвать чуть более 100 человек, остальные повестки будут аннулированы. Он также признал ошибки военкоматов при выборе мобилизуемых и пообещал не допустить их в дальнейшем.

В тот же день военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что часть россиян, которые оказались мобилизованы по ошибке, виноваты сами. По его словам, граждане не сообщали вовремя об изменениях в семейном положении и месте работы.