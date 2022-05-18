Более 150 тысяч беженцев с Украины и из Донбасса приняли в Крыму

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Более 150 тысяч беженцев прибыли в Крым с территорий Украины и Донбасса, сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев. По его словам, людей расселили в пять пунктов временного размещения, а также предоставили им полевой лагерь, пишет «МК в Крыму».

Ежедневно поездами по согласованию с гражданами проводится отправление в те субъекты, куда они захотели выехать, — отметил Садаклиев.

По его словам, сейчас в пунктах временного размещения находится 270 человек. Вопрос переезда беженцев из Крыма тщательно обговаривают с принимающей стороной. Садаклиев подчеркнул, что их встречают и размещают в том регионе, в который они хотели бы отправиться. Он уточнил, что беженцы в основном переезжают в Москву, Санкт-Петербург, Омск, Уфу и другие российские города.

Ранее стало известно, что общая сумма единовременных выплат беженцам с территории Украины и Донбасса, прибывшим в Россию, приблизилась к 2,8 млрд рублей. Всего с начала усиления конфликта в Донбассе российскую границу пересекли более 1,3 млн человек, среди которых насчитывается 223 тысячи детей.