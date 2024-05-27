Более 150 человек устроили массовую драку в Башкирии В Башкирии произошла массовая драка с участием 150 человек и военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая драка, в которой участвовали около 150 человек, произошла в Башкирии, в селе Верхнеяркеево Ишимбайского района, сообщает пресс-служба следственного комитета республики. Уточняется, что потасовка началась после того, как на двоих участников специальной военной операции на Украине было совершено нападение.

За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

Ранее в Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой. В правоохранительных органах рассказали, что причиной конфликта могла стать девушка. На снятом очевидцами видео можно заметить агрессивное поведение участников спора, также слышны звуки выстрелов. Отмечается, что сотрудники полиции оперативно установили личности всех принимавших участие и доставили в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств.

До этого массовая драка около бара в подмосковных Химках обернулась для 38-летнего мужчины смертью. Жертву ударили ножом, после чего он скончался на месте, а нападавший скрылся с места происшествия. Потасовка произошла рядом с входом в бар на улице Родинова. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ об убийстве.