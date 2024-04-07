Стало известно, сколько домов оказались подтоплены в Оренбуржье Более 10,1 тыс. жилых домов оказались подтоплены в Оренбургской области

Более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Кроме того, в Орске 15 из 40 школ находятся в зоне подтопления, передает ТАСС.

По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок, — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ситуация с паводками в Оренбургской области стабилизируется не ранее 20 апреля. Уточняется, что пик паводков ожидается 10 апреля. В зоне подтопления оказались Нежинка, Кузнечный, Овчинный Городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал.

До этого, днем 16 апреля, в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попали 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Мэр города Василий Козупица констатировал, что вода сойдет в течение двух-трех недель. Сейчас же, по его словам, ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону.