Тувинские бойцы ВС РФ сделали из «буханки» боевой кабриолет

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Военнослужащие ВС России из Тувы модернизировали УАЗ «буханка», сообщает Telegram-канал «Черный Барс». При помощи сварочного аппарата и болгарки автомобиль превратился в боевой кабриолет.

На опубликованных кадрах виден результат работы военных. Как уточняется, машина будет использоваться для организации быстрой эвакуации в зоне СВО.

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