Бизнесмена отправят в тюрьму за похищение и избиение беременной жены Бизнесмена из Екатеринбурга приговорили к восьми годам колонии за похищение жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге суд вынес приговор бизнесмену, который похитил, избил и сутки удерживал в коттедже свою беременную жену. Подсудимого отправят в колонию строго режима на восемь лет, также ему выписали штраф в 40 тысяч рублей, сообщает KP.RU. Адвокат пострадавшей рассказал изданию, что ее освободили полицейские на следующий день после похищения.

К дому приехали три опера, стали стучать в двери. Он приказал Александре надеть солнечные очки и выглянуть в окно, сказать, что все в порядке. Сначала она так и сделала, но потом сняла очки и попросила полицейских о помощи, — поделился юрист.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Женщина выходила из фитнес-центра, где работала мастером по маникюру. Супруг подкараулил ее и, угрожая пистолетом, отвез в коттеджный поселок «Георгиевские дачи». Там он сутки избивал беременную жену из-за ее решения подать на развод. У пострадавшей случился выкидыш на фоне стресса.

В правоохранительные органы обратилась сестра пострадавшей, когда та перестала выходить на связь. Она предположила, что муж был причастен к похищению — до этого он угрожал супруге и разбил ее машину. При обыске машины подсудимого полицейские обнаружили крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряженными магазинами. Начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что до этого обвиняемый уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Карачаево-Черкессии ранее был задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство по найму. Он нанял киллера, чтобы тот убил друга бывшей супруги. Подозреваемому не нравилось, что тот пользуется автомобилем и квартирой, которая досталась бывшей супруге при разделе имущества после развода.