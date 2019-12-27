Дети на новогоднем празднике в драматическом театре в Улан-Удэ устроили давку из-за сладостей. Угощения из мешка раздавал переодетый в костюм актёр, которому потом пришлось убегать от толпы.
Видео опубликовано в сториз Instagram-канала «ВЕСЬ УЛАН-УДЭ». На кадрах видно, как нетерпеливые дети тянут руки к Деду Морозу и кричат. А в какой-то момент раздача подарков перерастает в давку и битву.
Всё, затоптали дедушку, — сказал автор ролика.
По словам одного из наблюдателей, для эпичности на это видео стоило бы «наложить музыку из зомби-апокалипсиса».
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