Бездомный 100-килограммовый пес Кругетс похудел и ищет новых хозяев 100-килограммового пса Кругетса из Нижнего Новгорода выписали из ветклиники

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Бездомного 100-килограммового пса по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода выписали из ветеринарной клиники после того, как он сумел сбросить более 40 килограммов и подготовиться к лету, сообщает Telegram-канал Baza. Теперь он ищет новых хозяев.

Кругетс был найден в конце февраля с весом около центнера, из-за чего ему было трудно стоять на ногах. Врачи разработали для него программу тренировок и сбалансировали питание, используя специальный диетический корм. Благодаря усилиям врачей и волонтеров пес за несколько месяцев смог значительно похудеть и стать здоровым. Теперь собаку выписали из клиники, специалисты начали поиск нового дома для Кругетса.

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До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в одной из квартир подмосковного Томилино несколько дней от голода воет собака. Она рассказала, что хозяин запер животное и ушел в загул. Позже животное спасли.