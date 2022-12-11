Белгородские власти отменили закупки украшений к Новому году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Белгородской области отменили закупки дополнительных украшений к Новому году, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, для украшения улиц будут использованы элементы оформления, купленные в предыдущие годы. Он подчеркнул, что в Белгородской области пройдут новогодние гуляния, несмотря ни на что.

Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация, давайте все отменим, не будем отмечать новогодние праздники. Я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается, поводы для радости должны быть. Мы отменили все закупки, муниципальные и областные, которые планировали по приобретению новых элементов оформления населенных пунктов. Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили, но отменять праздник, я думаю, что это неправильно, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что празднование Нового года нужно и детям, и взрослым. По его словам, на Соборной площади в Белгороде будет зажжена елка, также в городе и области будет работать «Почта Деда Мороза».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что хотя власти столицы отменили фейерверки и концерты в период новогодних праздников, праздник должен оставаться праздником. Он призвал не забывать о российских военных, которые рискуют своими жизнями на передовой. Глава столицы призвал посвятить свой праздник им.