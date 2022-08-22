Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти граничащей с Украиной Белгородской области в очередной раз продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в регионе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Ограничение будет действовать до 7 сентября. На такой же срок продлевается запрет на запуск пиротехнических материалов.

До 7 сентября на территории Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, — написал Гладков.

В начале августа власти региона объявили об очередном продлении высокого уровня террористической опасности с 7 августа на 15 суток. О принятии аналогичных мер заявили власти Брянской области.

Высокий уровень террористической опасности действует в регионе с середине апреля.

Ранее Гладков заявил, что в пяти районах Белгородской области, граничащих с территорией Украины, временно закроют школы и детские сады. Тогда губернатор уточнил, что дети продолжат учиться в других образовательных учреждениях.