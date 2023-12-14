Baza: жительница Екатеринбурга заявила об изнасиловании военнослужащими Baza: в Екатеринбурге девушка заявила, что ее изнасиловали трое военнослужащих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Екатеринбурге 19-летняя девушка Юлия обратилась в полицию в связи с изнасилованием тремя военнослужащими. По данным канала, ее заявление полицейский не стал регистрировать, предложив договориться с мужчинами и взять с них деньги.

Канал отмечает, что 11 декабря в 12-й отдел полиции обратилась девушка, рассказавшая о ночевке у своего парня в ночь на 10 декабря. По информации Baza, девушка уверяет, что в той же квартире находились трое его друзей-военнослужащих, которые, когда парень уснул, изнасиловали ее.

Авторы канала рассказали, что при подаче заявления в полицию разговаривавший с девушкой оперативник убедил ее в низких шансах на уголовное дело, предложив заработать. По данным Baza, майор пообещал взять с военных 700 тысяч рублей, но предупредил, что 400 тысяч оставит себе за посредничество, это устроило девушку.

Как отмечает канал, полицейский связался с военными, те согласились заплатить, но обратились в ФСБ. По сведениям канала, 13 декабря после передачи денег девушку и полицейского задержали, у них нашли 300 и 400 тысяч рублей соответственно. Канал подчеркнул, что на полицейского возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере, его взяли под стражу, а девушка теперь проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего уроженца Мурманской области по подозрению в изнасиловании девочек-подростков. Во время следствия выяснилось, что мужчина, работавший курьером крупного сервиса по доставке еды, не только надругался над своими несовершеннолетними жертвами, но и на протяжении шести лет записывал все это на камеру. Правоохранители установили, что фото и видеозаписи подозреваемый осуществлял для изготовления порно с апреля 2017-го по март 2023 года.