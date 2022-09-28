Baza: во Владивостоке две ночи подряд поджигают соседние здания военкомата

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Во Владивостоке две ночи подряд пытались поджечь соседние здания военкомата, передает Telegram-канал Baza. В ночь на 27 сентября неизвестный устроил пожар внутри кабинета учета военных пенсионеров на Черёмуховой улице. После этого он скрылся, а огонь потушили прибывшие охранники. Второй поджог случился ночью 28 сентября. Неизвестный разбил молотком окно соседнего здания военкомата на Черёмуховой улице и бросил туда пластиковую бутылку с горючей смесью. Пожар также ликвидировали силами военкомата.

Пока неясно, совершал ли эти поджоги один человек. Сейчас полиция ищет преступника и уже возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества, — говорится в сообщении.

В ночь на 23 сентября в нескольких регионах России зафиксированы попытки поджога военных комиссариатов и административных зданий. ЧП произошли в Амурской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае и на Алтае.

22 сентября жители Ломоносова, входящего в состав Санкт-Петербурга, сообщили о пожаре в здании с табличкой «Военный комиссариат» на Иликовском проспекте. В региональном МЧС при этом подтвердили, что возгорание по данному адресу было, но не в здании военкомата, а в соседнем, принадлежащем церкви. О пострадавших не сообщали.