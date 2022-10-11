Baza: в Крыму случайно выстрелили из танка во время ремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму во время ремонта танка из его орудия был случайно сделан выстрел, сообщает Telegram-канал. Снаряд попал в жилой дом. В результате пострадал ребенок, который был госпитализирован.

По данным канала, ремонт танка производился в селе Новостепное. В ходе работ произошел непроизвольный выстрел. Снаряд, пролетев 8 км, попал в стену частного дома в Джанкое. В доме в тот момент находилась 11-летняя девочка. Она получила рваную рану предплечья и была доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что в Пскове 19-летний военный обслуживал боевую машину десанта БМД-4 и случайно сделал два выстрела в воздух из ее пушки. Одна из болванок — боеприпас без взрывчатого вещества — пробила крышу в магазине «Детский мир». При этом никто не пострадал. Из здания были эвакуированы около 300 человек