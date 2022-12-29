Baza: в Екатеринбурге молодые люди пытались поджечь электроподстанцию

Фото: Rosatom/Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге двух молодых людей, которые пытались поджечь электроподстанцию «Панельная», сообщает Telegram-канал Baza. По информации издания, подозреваемые были на связи с неустановленными людьми, находящимися на Украине.

Согласно данным СМИ, молодые люди в возрасте 21 и 22 лет приобрели бензин, подготовили бутылки, ткани, необходимые для поджога, и спрятали это в одной из квартир на Гражданской улице.

Преступление было запланировано на 17 декабря, однако сотрудники спецслужб задержали подозреваемых на пути к электроподстанции.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за подготовку к террористическому акту.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в подмосковном Подольске две пенсионерки попытались поджечь здание местного военкомата. Как утверждают авторы, серьезного ущерба они не нанесли. В публикации говорится, что одной из подозреваемых женщин 70 лет, другой — 76 лет. Минобороны пока не комментировало эту информацию.

Также Telegram-канал сообщил, что в селе Ивантеевка Саратовской области в ночь на 23 декабря бывший муниципальный депутат поджег военкомат. Подозреваемого задержали на следующее утро, в содеянном «просто так, ради хулиганства» он сознался сразу.