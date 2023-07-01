В Чувашии в заплыве по Волге погиб прокурор республики

Фото: genproc.gov.ru

Прокурор республики Чувашия Андрей Фомин

Telegram-канал Baza сообщает, что в Чувашии погиб прокурор республики Андрей Фомин. По данным канала, он утонул во время заплыва Chebswim по Волге. Как пишут журналисты, около 13 часов одному из участников стало плохо и он начал тонуть, а позже оказалось, что это прокурор.



Baza отмечает, что спасатели достали его из воды и передали медикам, однако спасти мужчину не удалось. Как передают журналисты, организаторы сообщили о наличии медсправок у всех участников соревнований и пройденном осмотре.

Telegram-канал Mash cообщил, что Фомин ежегодно участвовал в заплыве через Волгу. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров.

В Москве-реке у одного из шлюзов на Карамышевской набережной ранее обнаружили тело 73-летнего пенсионера. Причиной смерти мог стать сердечный приступ. Погибший был в одежде, рядом с ним лежала сумка с документами. Несколькими днями ранее пенсионер попал в больницу с сердечным приступом, впоследствии у него выявили интоксикацию, из-за которой он не мог есть, в ночь на 25 июня он самовольно покинул лечебное заведение и ушел в сторону водоема.

До этого жители столицы увидели в Москве-реке проплывавший труп и вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП специалисты вытащили тело мужчины из воды в районе Большого Москворецкого моста. По информации очевидцев, труп был сильно заилен.