Baza узнала цель украинских дронов в Тверской области Baza: украинские дроны атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что украинские дроны, атаковавшие ночью Тверскую область, были нацелены на местный опытный завод. По данным канала, первый раз предприятие было атаковано около двух часов ночи. В публикации уточняется, что всего противник применил четыре БПЛА.

Как сообщает канал со ссылкой на источники, один из дронов взорвался, упав на крышу цеха №4, второй сбили силы ПВО, после чего он упал недалеко от цеха и через несколько минут также сдетонировал. По данным канала, в результате атаки третьего дрона был поврежден трубопровод и начался пожар. В публикации канала уточняется, что четвертый БПЛА упал в районе цеха №4 спустя два часа. Источники канала утверждают, что персонал предприятия был эвакуирован и, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Сети появились кадры одного из дронов в небе над Тверской областью. Как утверждается, они сделаны ночью в Редкино. Перед этим в правительстве региона сообщили, что беспилотный летательный аппарат сбили в Конаковском муниципальном округе. Спустя час появилась информация, что средства ПВО сбили еще один дрон над областью. О пострадавших не сообщалось.

Позже в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. В частности, над территорией Тверской области поражены четыре БПЛА. Также два дрона подбили в Московской и один — в Белгородской областях.