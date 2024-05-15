Baza сообщила, что помешало талибам попасть в Казань Baza: вылет делегации талибов в Казань задержался из-за атаки дрона

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Telegram-канал Baza сообщил, что вылет делегации «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Казань задержался из-за атаки беспилотника на Республику Татарстан. Как сообщил канал, гости из Афганистана должны принять участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По данным канала, самолет с чиновниками Афганистана должен был вылететь из Москвы в Казань в 08:45. Канал пишет, что рейс до сих пор задерживается из-за утренней атаки беспилотника.

Ранее сегодня, 15 мая, в Минобороны России сообщили, что около 07:30 в небе над Татарстаном средства противовоздушной обороны сбили беспилотник. Тогда Telegram-канал Baza отметил, что дрон перехватили в Верхнеуслонском районе республики.

Также сообщалось, что аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 07:27 мск. В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи заявил, что «Талибан» ожидает от ООН признания движения официальной властью республики. По его словам, за последние годы им удалось искоренить коррупцию, запретить выращивание и контрабанду наркотиков и установить прочный мир.