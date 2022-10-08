Baza: после ЧП на Крымском мосту повреждено 1,3 км железной дороги

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

После ЧП на Крымском мосту было повреждено 1,3 км железной дороги, сообщает Baza. По информации Telegram-канала, когда прогремел взрыв, пожарные попытались потушить пламя с лестниц, однако их планам помешал сильный ветер и вытекающее топливо.

После взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна. Сначала пожарные пытались потушить огонь с лестниц, однако из-за сильного ветра и льющегося топлива бороться с огнем было сложно, — сказано в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

В связи с инцидентом власти Крыма приняли решение организовать паромную переправу. Предполагалось, что она может стать альтернативой Крымскому мосту. Однако погодные условия не позволили запустить паромную переправу из Крыма 8 октября, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко. Желающим перебраться на кубанский берег он рекомендовал искать ночлег.