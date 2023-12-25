В Подмосковье похитили пенсионерку, затолкав в багажник Baza: в Подмосковье заведено уголовное дело по факту похищения 70-летней женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Каширском районе Московской области похитили 70-летнюю пенсионерку, затолкав ее в багажник машины, пишет Telegram-канал Baza. Об исчезновении женщины в полицию сообщила ее 42-летняя дочь. По данным канала, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители пытаются установить проезжавшие по трассе в момент похищения автомобили.

Как пишет Baza, похищение произошло днем в субботу, 23 декабря. Женщина позвонила дочери и сообщила, что ее ударили по голове и запихнули в багажник. После этого связь оборвалась.

По данным следствия, пенсионерка вышла из дома на Дорожной улице, а затем отправилась на железнодорожную станцию. Там она села в электричку и доехала до станции Топканово. Оттуда, судя по камерам наблюдения, пенсионерка пошла пешком в сторону соседней деревни, но дальше ее след пропал.

Ранее в декабре в городе Пикалево Ленинградской области трое мужчин похитили на улице 59-летнего гражданина и вывезли в лес у деревни Заречье. Мужчину избили, отрезали ему мочку уха и воткнули нож в левое бедро. Злоумышленники отняли у пострадавшего кольцо, смартфон и 10 тысяч рублей. Также у пострадавшего отобрали ключи от дома и гаража. Его оставили связанным в зимнем лесу. Позднее мужчину обнаружили местные жители, которые вызвали полицию и скорую помощь. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, гематомы и ссадины на лице.