Baza: на экс-губернатора ХМАО составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Наталья Комарова

Telegram-канал Baza сообщает, что на подавшую в отставку 30 мая губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову составлен административный протокол за дискредитацию ВС РФ. По данным канала, поводом послужили ее слова на встрече с жителями Нижневартовска, где она пообщалась с женой военнослужащего о его снабжении. В публикации канала утверждается, что административное дело поступило в суд 26 апреля.

Высказыванием Комаровой в октябре прошлого года возмутился местный житель и подал на нее заявление в полицию. Тогда одна из присутствовавших на собрании жительниц поинтересовалась, почему у бойцов из Югры плохое оснащение. На это чиновница сказала, что власти региона не готовились к СВО. Губернатор добавила, что отношения с другими странами ранее выстраивались по-другому, поэтому сейчас присутствуют нерешенные вопросы.

Комарова объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу утром в четверг, 30 мая. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года. До настоящего момента она была единственной женщиной-губернатором в России.

Позже стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о ее отставке. Возглавить регион предложено мэру Тюмени Руслану Кухаруку.