Baza: задержан мобилизованный, бежавший из части под Белгородом с автоматом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о задержании мобилизованного россиянина, который сбежал из воинской части в Белгородской области, прихватив с собой автомат. По данным канала, причиной дезертирства стало недовольство военнослужащего тем, что ему не оформляли отпуск. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации Baza, воинскую часть покинул 32-летний Александр, мужчина был мобилизован в октябре 2022 года. Канал утверждает, что военнослужащий требовал отпуск, но ему отказали, поскольку несколько месяцев назад он уже отдыхал. Baza пишет, что тот не согласился с отказом и 20 сентября решил уйти самостоятельно, взяв с собой огнестрельное оружие.

Дезертир направлен на освидетельствование, ему грозит уголовное дело, уточняет канал.

В начале июля Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.

Ранее Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Военнослужащего осудили за троекратное дезертирство.