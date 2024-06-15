Baza: экс-боец ЧВК «Вагнер» набросился с ножом на спящего ребенка Baza: бывший боец ЧВК «Вагнер» ударил ребенка ножом в грудь под Краснодаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что бывший боец ЧВК «Вагнер» набросился с ножом на 12-летнего мальчика в Краснодарском крае. Как уточнил канал, в результате подросток попал в больницу с ранением в груди. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации авторов канала, происшествие случилось в ночь на 14 июня. Канал пишет, что ребенок с мамой приехали к тете в гости, а когда мальчик ушел спать, к нему в комнату проник незнакомый мужчина. Авторы Baza утверждают, что женщина услышала странные звуки из его комнаты, зашла внутрь и увидела ребенка в крови. Канал пишет, что рядом с мальчиком находился мужчина с натянутой на лицо майкой, ребенок к тому моменту уже был ранен.

Канал отмечает, что две женщины попытались остановить нападавшего, но ему удалось убежать, незнакомца задержали через несколько часов. Как указал канал, россиянин имеет за плечами несколько судимостей — за кражи и убийство. Baza пишет, что ребенок находится в тяжелом состоянии с ранением трахеи.

Источник сообщает, что следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего и незаконное проникновение в жилище, мотивы преступления выясняются. Канал пишет, что прослуживший три месяца в ЧВК «Вагнер» задержанный мужчина сообщил, что ничего о произошедшем не помнит.

Ранее в подмосковной Коломне 11-летний пятиклассник ударил ножом 13-летнего подростка, который постоянно дразнил его за длинные волосы. Оба ребенка ходили в Центр детского творчества «Одиссея».

До этого в Петрозаводске 15-летний ученик местной школы напал с ножом на двух подруг во время совместного времяпрепровождения на квартире у одной из них. Девушки чудом выжили, а молодого человека почти сразу задержали.