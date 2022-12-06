Baza: беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области

Фото: Подслушано Брянск/ТАСС

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области, находящийся в 80 км от границы РФ и Украины. По данным канала, вражеские дроны взорвались в трех метрах от резервуаров, в которых хранится дизельное топливо. Налет БПЛА произошел ночью 6 декабря.

Baz​​​​​a​​ уточняет, что пожара удалось избежать из-за того, что в момент прилета БПЛА емкости с топливом были пусты.

30 ноября стало известно, что на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары. Источник в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могло стать попадание неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Перед пожаром поступило сообщение о взрыве.

5 декабря Минобороны России заявило, что ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. В ведомстве отметили, что ПВО смогли перехватить украинские БПЛА. Сообщается, что трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли, еще четверо получили ранения.