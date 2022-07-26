Башмет совместно с россиянами поставит концерт «Зарождение» в Крыму

Фото: «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана»

Дирижёр Юрий Башмет

25 июля в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» открылся образовательный заезд, маркированный программой будущего Университета креативных индустрий, — «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана». 293 участника из 48 регионов России, Донецкой и Луганской народных республик в течение недели будут работать с опытными наставниками под предводительством Юрия Башмета над постановкой «Зарождение».

Мы с резидентами «Тавриды» уже играли концерт на берегу Черного моря на закате под открытым небом в окружении арт-объектов. У нас был концерт в аэропорту Домодедово. В этом году мы задумали новую историю, которая меня очень увлекает, — симфонический оркестр на действующей стройке. Сама идея появилась еще в прошлом году, когда я увидел место, где сейчас как раз строится Университет креативных индустрий, — заявил Башмет.

Фото: «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана»

Арт-школа классической музыки под управлением Юрия Башмета собрала на площадке артистов симфонического оркестра, композиторов и менеджеров в сфере академического искусства. Концерт состоится 30 июля на территории стройки Университета креативных индустрий. В программе шоу «Зарождение» прозвучат произведения современных классиков и композиторов. Строительная техника станет частью сценографии, а диджейские сеты и современная хореография выступят связующим звеном между брутальностью декораций и одухотворенностью классического искусства.

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