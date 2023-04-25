Барельеф Сталина вернут на фасад медуниверситета в Волгограде

Фото: vk.com/volggmu

Работы по капитальному ремонту фасада и кровли главного учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета

Барельеф с профилем советского лидера Иосифа Сталина вернут на фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ), рассказал РИА Новости пресс-секретарь вуза Дмитрий Трофимов. По его словам, работы по реставрации здания начались 24 апреля, планируется также восстановить балюстраду и покрытие карниза.

Речь идет именно о реставрации исторического здания памятника архитектуры — придании ему первоначального облика. Барельеф Сталина — это часть художественного замысла архитекторов [Ефима] Левитана и [Василия] Симбирцева, реализованного в 1953 году, так же, как и надпись «Сталин» на открытых книгах капителей колонн, — отметили в вузе.

Главный корпус медуниверситета располагается в здании бывшей партийной школы в центре Волгограда. Пресс-секретарь ВолГМУ сообщил, что изначально на фасаде были изображены барельефы четырех политических деятелей: Карла Маркса, Владимира Ленина, Фридриха Энгельса и Иосифа Сталина, но профиль последнего убрали в годы развенчания культа личности.

В 2019 году был представлен проект реставрации здания вуза, в рамках которого архитектор Сергей Сена предложил восстановить барельеф Сталина и надпись с фамилией на фасаде.

В декабре 2021 года в Екатеринбурге в ходе реставрации барельеф Сталина вернули на здание Окружного дома офицеров. Тогда это также объяснили восстановлением исторического облика.