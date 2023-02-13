«Банда амазонок» из российского региона отправится в тюрьму Суд приговорил членов ростовской «банды амазонок» к срокам до 25 лет колонии

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Участница преступной группировки Анастасия Синельник, обвиняемая в создании и участии в «банде амазонок», убийстве двух и более лиц, разбое, хищении и незаконном обороте оружия, во время вынесения приговора в Ростовском областном суде

Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии, сообщает ТАСС. Доказано, что женщины нападали на водителей и полицейских, на их счету 30 убийств.

Суд постановил признать Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник виновными и по совокупности преступлений окончательно определить наказание Инессе и Виктории Тарвердиевым в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник - 24 лет колонии общего режима и Сергею Синельник - 25 лет колонии строгого режима, — сказал судья.

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