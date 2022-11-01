Балашихинские врачи удалили у ребенка гигантскую опухоль почки Балашихинские врачи удалили у годовалого ребенка опухоль почки, составлявшую 25% его веса

Балашихинские врачи удалили у ребенка опухоль почки, составлявшую 25% его веса, рассказали NEWS.ru в Минздраве Подмосковья. В Московский областной онкологический диспансер поступил годовалый ребенок с нефробластомой. Как выяснилось, опухоль выросла до гигантских размеров буквально за несколько недель из-за возможной травмы при попытке сделать первые шаги. Врачи приняли решение о проведении хирургического вмешательства.

Во время операции была обнаружена опухоль почки гигантских размеров — 20×16×14 см. Ее вес составлял более двух килограммов. Новообразование занимало пространство от печени до малого таза и практически полностью разрушило почку. Мы удалили его вместе с остатками органа <...> На дальнейшей жизни ребенка это никак не скажется, — рассказал детский хирург онкологического диспансера Владимир Стрыков.

Благодаря работе врачей операция прошла успешно, ребенок продолжает находиться под наблюдением специалистов для подбора дальнейшей тактики лечения.

Ранее медики из пушкинской Московской областной больницы имени Розанова смогли убедить пациентку лечь на операцию по удалению 10-килограммовой миомы матки. В Минздраве Подмосковья отметили, что женщина прожила с новообразованием 15 лет, так как боялась хирургического вмешательства. В министерстве подчеркнули, что процедура прошла успешно, гражданка чувствует себя хорошо и уже выписана. Операция длилась примерно полтора часа, а новообразование оказалось доброкачественным.