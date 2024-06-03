«Азовца» осудили за расстрел мирных граждан СК РФ: командира отделения «Азова» приговорили к пожизненному лишению свободы

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Петр Шуфлин

Верховный суд ДНР приговорил командира отделения националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Петра Шуфлина к пожизненному заключению, передает СК РФ. Его обвинили в расстреле трех мирных граждан в марте 2022 года, совершенном по приказу командования формирования.

Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора командиру отделения запрещенного в России националистического объединения «Азов» Петру Шуфлину, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к длительным срокам 10 участников украинского националистического полка «Азов». Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением. В 2022 году они из минометов VZ-82 обстреливали жилой массив на западной окраине Мариуполя.

Как сообщалось ранее, суд в ДНР вынес обвинительный приговор фельдшеру 36-й отдельной бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины Виталию Матвиенко. Его приговорили к 30 годам лишения свободы за убийство мирных жителей Мариуполя.

До этого суд ДНР также вынес вердикт по делу бойца «Азова» Дмитрия Шегая. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной 2022 года.