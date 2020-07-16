Автопарк Петербурга пополнят автобусами на 424 млн рублей

https://static.news.ru/photo/420b7128-c760-11ea-a080-fa163e074e61_660.jpg Фото: vmeste_s_pat/vk.com

Власти Санкт-Петербурга купят 30 новых пассажирских автобусов почти за 424 млн рублей.

Пассажиравтотранс объявил конкурс по закупке автобусов среднего класса для работы на городских маршрутах. На 30 новых автобусов планируется потратить 423,6 млн рублей, передают «Невские новости».

Длина транспортного средства будет составлять до 9,5 метра, салон должен быть трёхдверным и иметь не менее 23 сидячих мест. Автобусы будут курсировать по маршрутам с низким пассажиропотоком. Согласно документам, новая партия прибудет в Петербург уже в декабре 2020 года.

Ранее 60 новых автобусов на газовом топливе закупил коммерческий перевозчик «Домтрансавто». Они начали курсировать на самых востребованных маршрутах Московской области. Это первый коммерческий перевозчик в Подмосковье, который вывел на маршруты автобусы на газе, писал NEWS.ru.