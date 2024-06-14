Минивэн сбил толпу в Благовещенске: сколько человек погибло, кто водитель

Фото: t.me/sledcom_press*

В городе Благовещенске 14 июня местный житель наехал на тротуаре на девятерых человек. NEWS.ru собрал все, что известно по ЧП к актуальному времени.

Число погибших

Три человека, включая двоих детей, погибли в ДТП в Благовещенске, сообщили в Минздраве региона. Это же подтверждает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Глава областного ведомства Василий Орлов подтвердил, что на месте есть погибшие.

«Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие. На место оперативно выехало восемь бригад скорой помощи, всех пострадавших везут в Амурскую областную клиническую больницу, там их уже ждут профессиональные команды специалистов. Они готовы оказать необходимую помощь», — написал Орлов в своем Telegram-канале.

Кто был за рулем

Водитель задержан. По данным главы Минздрава региона, против него будет возбуждено уголовное дело. По данным Telegram-канала SHOT, мужчину зовут Евгений Бакарюкин. Cвой минивэн Suzuki Hustler мужчина купил в октябре 2023 года. Менее чем за год на нем накопилось три штрафа на общую сумму четыре тысячи рублей.

Telegram-канал Readovka пишет, что Бакарюкин профессионально работал водителем. Он управлял автобусами. Кроме того, мужчина имел судимость за мошенничество с кредитами. По словам очевидцев, во время наезда на людей водитель был пьян.

«Тут [капец] что произошло, [нафиг]. Это просто [нафиг] месиво. Вот эта мразь синяя — лежи, не вставай, тварь — сбил народ!» — прокомментировал кадры с места ДТП один из очевидцев.

Работал участковым и никогда не пил

Telegram-канал Mash пишет, что 59-летний Бакарюкин ранее работал участковым в Ромненском районе Амурской области до 2005 года. Уйдя из органов, мужчина открыл свой ИП и занимался перевозкой людей на маршрутках.

Родственники водителя минивэна рассказали, что он никогда не пил, и они не понимают, что произошло сегодня. Врачи скорой помощи вместе с полицейскими увезли Евгения на медицинское освидетельствование, чтобы установить степень опьянения.

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