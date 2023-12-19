Авария произошла на химическом заводе в Нижегородской области

Фото: МЧС РФ

Часть трубопровода разрушилась на химическом предприятии города Дзержинск Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. Уточняется, что причиной случившегося стало нарушение технологического процесса при производстве перекиси водорода. Пострадал 48-летний мужчина, его отправили на амбулаторное лечение.

В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне. Площадь разрушения составила 120 квадратных метров. Возгорания не было. Погибших нет. На месте дежурят спасатели, полиция и скорая. Причины произошедшего устанавливаются.

В минувшее воскресенье, 17 декабря, в Санкт-Петербурге специалиста компании по газификации объектов насмерть засыпало землей в Невском районе. 55-лений рабочий проводил изоляцию трубы в траншее. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

За несколько дней до этого сотрудника бригады, занимающейся рубкой леса в Новой Москве, придавило упавшим деревом. Он потерял сознание. Очевидцы произошедшего сразу же вызвали скорую помощь и пытались произвести сердечно-легочную реанимацию, однако рабочий так и не пришел в сознание. Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть.