Астроном рассмотрел признаки рукотворности красноярского метеорита Астроном предположил, что падающий объект над Красноярском мог быть космическим мусором

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Красноярский метеорит, напугавший жителей региона 31 января, может быть не чем иным, как космическим мусором рукотворного происхождения, таким предположением поделился в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин. По его словам, также есть версия, что падающий объект является болидом — яркий метеор, отбрасывающий тени. Эксперт подчеркнул, что небесный объект летел достаточно необычно, поэтому можно предположить, что им мог быть спутник или отделившаяся часть ракеты-носителя.

Для тела, которое мы видим на видео из Красноярска, есть даже отдельное название — болид. Вообще болидом называют яркий метеор, отбрасывающий тени. А по тому, как он летел, а именно, медленно и распадаясь на части, мы можем предположить, что это был не естественный «камушек», а спутник или последняя ступень ракеты-носителя. В общем, больше похоже на космический мусор рукотворного происхождения, — пояснил Сурдин.

В Красноярске в ночь на 17 октября в небе заметили неопознанный объект, оставлявший сине-зеленое свечение. Местные жители, снявшие происходящее на видео, предположили, что это может быть ракета или комета. Участник объединения астрономов-любителей «КрасАстро» Роман Морячков предположил, что это мог быть болид — яркий метеор, который ранее пролетел над Томской областью.