Астроном рассказал, в каких городах РФ можно будет наблюдать «голубую Луну» Астроном Турилов: «голубую Луну» можно будет увидеть в центральных регионах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Голубую Луну», второе полнолуние за месяц, в ночь на 31 августа смогут наблюдать жители городов в центральных регионах России, рассказал NEWS.ru астроном, руководитель клуба астрономических путешествий Ярослав Турилов. По его словам, редкое явление будет видно невооруженным взглядом, но для полноты эффекта можно вооружиться биноклем.

Особенно хорошо увидеть Луну можно будет в 03:00-04:00 часа в центральных регионах России, например, в Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Москве, — сообщил астроном.

Турилов отметил, что название «голубая Луна» не обусловлено сменой цвета, а является английской идиомой.

Такое явление может происходить в любой месяц, за исключением февраля, который заведомо короче лунного цикла, при этом данное явление нечастое, — подчеркнул ученый.

Астроном добавил, что 31 августа станет интересным днем сразу из-за двух редких явлений.

В этот же день нас ожидает суперлуние, когда Луна подходит максимально близко к Земле, в этот раз расстояние составит 362 тысячи километров, — рассказал он.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что увидеть «голубую Луну» в ночь на 31 августа можно будет в Москве, где максимальных размеров она достигнет в 04:35. Как объяснили в Московском планетарии, название явления связано с выражением Once in a Blue Moon, что переводится с английского «Однажды под голубой Луной» и означает крайне редкое событие.