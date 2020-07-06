Аномальная жара в Крыму побила рекорд 24-летней давности

https://static.news.ru/photo/56e52084-bf87-11ea-af23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что 4 июля в регионе был установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до 36,4 градуса, перекрыв максимум этого дня, который был зафиксирован в 1996 году.

4 июля максимальная температура воздуха была 36,4 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем в 1996 году, — отметила эксперт.

По его словам, погоду на полуострове сейчас определяют тропические воздушные массы, передаёт ТАСС.

А юг России ждёт новая волна жары в ближайшее время. Температура превысит норму на восемь градусов. До 39–40 градусов жары прогнозируется даже в Белгородской, Ростовский и Липецкой областях. Продлится волна жары пять дней, до 8–9 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что понижение температуры воздуха сразу на 7–8 градусов произойдёт в четверг, 9 июля, в Москве. Погода будет «облачной, тоскливой и дождливой». Похолодание до 22–27 градусов в столице ожидается повсеместно, но жители северо-запада мегаполиса почувствуют понижение температуры воздуха уже к вечеру среды.