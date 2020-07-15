Аномальная жара в Благовещенске побила рекорд 20-летней давности

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Синоптики зафиксировали в Благовещенске 15 июля температурный рекорд. В столице Амурской области столбик термометра поднялся до 36,1 градуса.

До этого самым жарким 15 июля было в 1999 году, когда воздух прогрелся до 35,3 градуса, сообщили ИА Regnum в региональном Гидрометцентре.

Уточняется, что самая высокая температура воздуха в июле в Благовещенске была зафиксирована в 2000 году, тогда столбик термометра поднялся до 37,7 градуса. За период всего лета температурный максимум в городе был побит 25 июня 2010 года —39,4 градуса.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода в столице Амурской области сохранится до конца нынешней недели.

Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что 4 июля в регионе был установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до 36,4 градуса, перекрыв максимум этого дня, который был зафиксирован в 1996 году.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. По его словам, большой «вклад» в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10-11 градусов, писал NEWS.ru.