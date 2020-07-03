Прошедшее полугодие в России стало самым жарким за всю историю

https://static.news.ru/photo/68cbaf84-bdd9-11ea-afe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года — самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года, — уточнил он.

По его словам, большой вклад в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10–11 градусов.

Я не большой любитель рекордов, но тем не менее это рекорд, — отметил Вильфанд.

Он также сообщил, что, согласно первым подсчётам метеорологов, прошедший июнь стал одним из самых тёплых в целом в России и на Северном полушарии в целом. Он разделил рекорд с июнем 2016 и 2019 годов. Какой из этих месяцев станет лидером, будет известно после более детальных расчётов.

Научрук Гидрометцентра добавил, что экстремально тёплая погода в июне регистрировалась на севере Якутии и Красноярского края, где средние температуры были выше на «фантастические» 8–9 градусов, однако в Поволжье средние значения были ниже нормы, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Вильфанд предупредил, что ряд регионов России в ближайшие десять дней окажутся во власти аномально высоких температур. Превышение нормы на шесть градусов ожидается в Эвенкии, Черноземье и на юге страны. В ближайшие пять-шесть дней столбики термометров поднимутся до 36–38 градусов в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Местами даже будет фиксироваться 41 градус.