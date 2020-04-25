Анестезиолог умер от коронавируса при исполнении врачебного долга

https://static.news.ru/photo/9f165e56-8682-11ea-815b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий умер от коронавируса в Елизаветинской больнице в Петербурге. Доктор проработал в учреждении более 20 лет.

Белошицкий лечил пациентов с коронавирусом, от которых и заразился во время исполнения врачебного долга. Болезнь у доктора протекала в тяжёлой форме, сообщает Пятый канал.

Врача подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Франции 22 марта была зарегистрирована первая смерть врача, заразившегося коронавирусом. Мэр города Компьень Филипп Марини написал на своей странице в Facebook о гибели в больнице города врача-реаниматолога.