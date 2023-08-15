Аксенов обрисовал перспективы курортного сбора в Крыму Аксенов пообещал не вводить курортный сбор в Крыму до окончания СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отдыхающие на набережной Гурзуфа в Крыму

Введения курортного сбора в Крыму не произойдет до окончания российской военной спецоперации на Украине, заявил глава республики Сергей Аксенов. «МК в Крыму» цитирует слова политика, который отметил, что пока эта мера поддержки туристической отрасли в регионе не актуальна.

До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален, — подчеркнул Аксенов.

По словам главы Крыма, после окончания СВО важно будет оценить результаты применения курортного сбора в тех регионах, где он ранее уже действовал. Аксенов отметил, что предварительные данные не демонстрируют результативности таких мер.

Руководитель республики также рассказал, что власти сейчас ждут окончания сезона для анализа работы предприятий туротрасли в этом году, по итогам чего возможна проработка дополнительных мер поддержки отельеров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать регионам право на введение курортных сборов к 15 декабря. Такие сборы будут вводиться на постоянной основе с учетом опыта реализации эксперимента на территории Республики Крым, Алтайского края, а также Санкт-Петербурга.