Администрация Казани пообещала помочь пострадавшим от взрыва газа Администрация Казани: для пострадавших от взрыва газа открыли горячую линию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Казани помогут всем необходимым пострадавшим от взрыва газового баллона в жилом доме в селе Усады, заявили NEWS.ru в пресс-службе администрации города. Там сообщили, что для жителей открыли горячую линию. Представители мэрии добавили, что выплаты пострадавшим составят 30 тысяч на семью.

В рамках нашей программы мы выплатим пострадавшим по 30 тысяч рублей на семью. Возможно, будут еще выплаты, но пока это не точно. Также мы открыли телефон горячей линии. По поводу компенсации жилплощади пока что у нас нет информации. Мы обеспечим граждан всем необходимым, — уточнили в администрации.

Семьи пообещали временно разместить в лагере «Волга». Всего в доме, пострадавшем от хлопка газа, расположено 12 жилых помещений. Две семьи жили в своих квартирах, а остальные жилье снимали, рассказали в администрации. Там добавили, что некоторые жители отказались от размещения в лагере и уехали к родственникам.

В этом доме было 12 квартир. Две семьи проживали в своих квартирах, остальные снимали жилплощадь. Некоторые семьи, которым предлагали лагерь, отказались, уехали к своим родственникам, — пояснили представители мэрии.

Очевидец произошедшего ранее рассказал, что волна от взрыва газового баллона дошла до соседей улицы. По его словам, хлопок был очень сильным. Мужчина заявил, что кто-то из пострадавших находится в критическом состоянии.