Россиянин преклонного возраста домогался девочки на борту самолета Mash: полиция Петербурга разыскивает домогавшегося девочки пассажира самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают 80-летнего пассажира рейса из Сургута, который на протяжении всего полета домогался девятилетней девочки, сообщает Telegram-канал «Mash на мойке». По словам несовершеннолетней, мужчина узнал о том, что на борту нет ее родителей, представился массажистом и настоял на оказании бесплатных услуг.

По приземлении пострадавшая рассказала о происходившем в самолете своему отцу, который сразу же обратился в правоохранительные органы. Они выяснили, что пассажира из Сургута зовут Каримбой, ему 80 лет. По этим ориентировкам его разыскивают. Mash пишет, что подозреваемый активно ищет себе вторую половинку и имеет несколько аккаунтов на сайтах знакомств.

В Санкт-Петербурге полицейские ранее задержали гражданина Узбекистана по подозрению в домогательствах по отношению к семилетнему ребенку. В полицию обратилась мать пострадавшего. Она рассказала, что в парикмахерском салоне на улице Федора Абрамова к ее сыну приставал неизвестный.

До этого в Симферополе полиция задержала мужчину, который отправлял семикласснице фото своего полового органа. Мать 12-летней девочки обратилась в полицию, увидев в мессенджере Telegram ее переписку с 26-летним мужчиной. Telegram-канал Mash пишет, что он отправлял семикласснице сообщения интимного характера, хотя та предупреждала о своем возрасте.