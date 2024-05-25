161.ru: убийцей девочки под Ростовом оказался бывший участник СВО 161.ru: бывший участник СВО из Ростовской области убил второклассницу

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Издание 161.ru сообщило, что бывший участник СВО сознался в убийстве второклассницы в станице Ольгинской Ростовской области. Портал напомнил, что тело ребенка нашли в лесополосе 17 мая. В публикации сообщается, что мужчина дал признательные показания уже на следующий день.

Издание со ссылкой на знакомых мужчины сообщило, что он служил по контракту в 2022 году. В публикации говорится, что он пропадал на несколько месяцев, из-за чего соседи считали, что военный сбежал с передовой.

Думали, что убили или в плен взяли. Потом через три месяца нашелся. Разорвал контракт, — рассказали соседи.

По информации издания, девочку нашли со связанными за спиной руками и пакетом на голове. В публикации говорится, что бывший боец рассказал следователям, что планировал передать ребенка другим людям.

Представитель МВД России Ирина Волк ранее опубликовала кадры с задержанным мужчиной. В ролике его в наручниках выводят из камеры. Мужчина рассказал, что в день убийства ехал по станице на эвакуаторе, в какой-то момент он заметил незнакомую девочку. Далее мужчина предложил школьнице подвезти ее домой, но вместо этого завез ее в безлюдное место и лишил жизни.