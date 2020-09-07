16 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 16 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 14 смертей. Общее число смертей достигло 4921.

По данным на утро 7 сентября в столице было выявлено 267 047 случаев заражения, 690 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 030 690 человек (+5185 за последние сутки), 17 891 пациент погиб (+51 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.