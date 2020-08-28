11 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 11 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 12 смертей. Общее число смертей достигло 4809.

По данным на утро 29 августа, в столице было выявлено 261 038 случаев заражения, 677 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 985 346 человек (+4941 за последние сутки), 17 049 пациентов погибли (+111 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.