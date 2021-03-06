10-летние хоккеисты устроили драку на первенстве Оренбургской области

https://static.news.ru/photo/0786dbd4-7f50-11eb-94fd-96000091f725_660.jpg Фото: Новости Оренбурга | 56orb.ru/vk.com

В ходе первенства Оренбургской области 10-летние хоккеисты устроили массовую драку на льду. Причиной могло стать нарушение правил.

Инцидент произошёл во время встречи между клубами «Южный Урал» и «Сарматы». Потасовка началась внезапно у одного из бортов площадки. Постепенно все хоккеисты начали бросать на лёд клюшки и идти на подмогу товарищам, сообщает телеканал «Звезда».

Чтобы положить конец драке, пришлось вмешаться судьям и тренерам, которые с трудом, но смогли разнять детей. Причиной инцидента послужило нарушение правил одним из хоккеистов.

Как писал NEWS.ru, российский хоккеист, капитан команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Бостон Брюинз» ударил форварда соперников Трента Фредерика клюшкой в пах. Не вполне джентльменский приём был исполнен спортсменом в финале потасовки, которая началась с подножки и столкновения с бортом. В результате потасовки оба хоккеиста были удалены на две минуты.