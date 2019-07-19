https://static.news.ru/photo/80516874-aa34-11e9-acd6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Буданов/ТАСС

Село Чемодановка в Пензенской области получит около 100 млн рублей на создание комфортной среды. Деньги будут поэтапно выделяться в рамках федеральных и региональных программ до 2025 года.

На эти средства предполагается выполнить ремонт дорог и внутридворовых территорий, реконструкцию общественных мест, скверов, школы, участкового пункта полиции и ряда социальных объектов, сообщила пресс-служба правительства региона.

Там уточнили, что на формирование современной городской среды уже выделено 9,6 млн рублей, в том числе 8,5 млн — из федерального бюджета.

Село Чемодановка стало известно на всю страну после конфликта между местными жителями, который произошёл 13 июня. Поводом к нему стала ссора детей, после которой произошли столкновения с представителями цыганской диаспоры. Один человек погиб.

Ранее News.ru писал, что региональные власти пообещали в течение ближайшего года направить на создание комфортной среды в Чемодановке 15 млн рублей. При этом выбрать объекты для облагораживания предложат самим жителям села.