https://static.news.ru/photo/c7d3060c-b2c8-11e9-bf23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Буддийские ламы решили призвать дожди на сибирские природные пожары. Для этого священнослужители попросили пользователей Instagram прислать точные координаты горящих лесов.

Эту информацию они намерены использовать при совершении обрядов, которые должны помочь пролить дожди над тайгой.

Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает — отправьте. Попробуем дожди, — сказано в сообщении.

Ламы также обратились к властям с просьбой помочь остановить огонь.

Из-за лесных пожаров в пяти регионах России введён режим чрезвычайной ситуации. Площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сейчас в Бурятии, Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Ранее News.ru писал, что депутат Законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила бороться с лесными пожарами в сибирской тайге с помощью бомб. Она привела в пример опыт Швеции, где пламя укротили, сбросив на него боеприпасы.