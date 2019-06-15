https://static.news.ru/photo/2a659c04-8ffa-11e9-95c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Крыму с начала года отдохнули более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По словам Черняка, наибольший поток иностранных туристов зафиксирован из Украины. Парламентарий рассказал, что для иностранных гостей будет работать круизный лайнер «Князь Владимир», сообщает РИА Новости .

Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил о том, что цены на отдых в Крыму остались на уровне прошлого года. По его словам, в курортном сезоне этого года средняя стоимость проживания в отелях составит 2,8 тыс. рублей в сутки с человека.

В 2018 году Крым принял более 6 млн туристов. В этом году власти полуострова рассчитывают преодолеть семимиллионный рубеж, писал News.ru.