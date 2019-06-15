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В Крыму с начала года отдохнули более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По словам Черняка, наибольший поток иностранных туристов зафиксирован из Украины. Парламентарий рассказал, что для иностранных гостей будет работать круизный лайнер «Князь Владимир», сообщает РИА Новости.

Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил о том, что цены на отдых в Крыму остались на уровне прошлого года. По его словам, в курортном сезоне этого года средняя стоимость проживания в отелях составит 2,8 тыс. рублей в сутки с человека.

В 2018 году Крым принял более 6 млн туристов. В этом году власти полуострова рассчитывают преодолеть семимиллионный рубеж, писал News.ru.