В 2008 году выдававший себя за юриста Матфей Киселевич был осуждён на восемь лет за то, что в народе называется черное риелторство — он мошенническим образом переписывал через подставные лица на себя дорогие квартиры в центре столицы. Киселевич отсидел только четыре с половиной года и в 2012 году вышел. Поменяв фамилию на Эрман, он вернулся к своему старому промыслу. Однако на этом он решил не останавливаться. Эрман развил деятельность в качестве помощника депутата Госдумы — официального у депутата фракции «Единая Россия» и неофициального «на общественных началах» от КПРФ.

Знакомые все лица

В распоряжении News.ru оказались фотографии Эрмана в компании коммунистов. Черный риелтор на них — это невысокий мужчина в очках и с бородкой на переднем плане.

News.ru

Почему член партии «социальной справедливости» не побрезговала брать в свои помощники человека, осуждённого за отбирание квартир, жертвами которого часто становились пожилые люди.

Впрочем, представители «Единой России» в этом смысле оказались не лучше. Если Эрман у КПРФ работал на общественных началах у депутата Тамары Плетнёвой — председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, то помощником депутата Валентины Мироновой он был официально. Фотография удостоверения осуждённого мошенника также оказалась в распоряжении News.ru.

News.ru

Депутат спешит на помощь

В настоящее время Эрман опять не на свободе. Суд отправил его под домашний арест на время рассмотрения дела о попытке завладеть жилой площадью мошенническим путём — на этот раз пострадавшими от действий помощника депутата следствием признаны его близкие. Но Эрман может рассчитывать на помощь своих друзей-парламентариев, тем более, что, судя по всему, ему хорошо известно как оказывается подобная «услуга».

По словам родственника Эрмана, у него в телефонной книге есть контакт под ником «Елена бабло», под которым записан номер некой Елены Сергеевны Клингер. Можно сделать вывод о том, что Клингер и была источником «бабла» для Эрмана. Её муж — Сергей Александрович Клингер 1980 года рождения — был осуждён по небезызвестной Эрману статье «мошенничество». За его судьбу ратовала вышеупомянутая депутат КПРФ Тамара Плетнёва. Законотворец от КПРФ отправляла во ФСИН депутатский запрос, в котором просила перевести Клингера отбывать наказание поближе к жене Елене.

News.ru

News.ru

Опубликованные выше фотографии были сделаны Эрманом, но были переправлены в News.ru. Редакция не могла не задаться вопросом — почему помощник депутата Плетнёвой хранит фотографии депутатского запроса, исходящего номера и почему женщина, для которой запрос был сделан Плетнёвой, записана как «Елена бабло». Для решения этой задачки корреспондент издания сделал звонок от лица несуществующего знакомого Елены Клингер, который якобы хочет, чтобы ему «также сделали депутатский запрос». Депутат Плетнёва вначале заявила, что необходимо «смотреть, что за статья» и, что она не может помогать тем, у кого она особо тяжёлая, но потом стала настойчиво спрашивать, каким образом корреспондент узнал её контакт (запись разговора есть в распоряжении редакции). Как только Плетнёва услышала фамилию Эрман, она поспешно распрощалась, сказав, что хочет встретиться лично. Однако личную встречу с ней организовать так и не удалось — законотворец постоянно от неё уворачивалась под различными предлогами.

При этом ни о какой попытке откреститься от своего общественного помощника речи не идёт. Как рассказал News.ru источник близкий к следствию, Плетнёва звонила следователями и пыталась заступиться за осуждённого мошенника, говоря о том, что он — достойный человек. Более того, в 2018 году она писала депутатский запрос о «ненадлежащем рассмотрении уголовного дела» против своего помощника.

News.ru

В свою очередь пресс-секретарь лидера коммунистов Геннадия Зюганова Александр Ющенко заявил, что Матфей Эрман ему не знаком.

Я этого человека не знаю. С Зюгановым он не работал. В любом случае был он судим или не был, чтобы там ни было — бросать тень на партию он не может, ведь он не работает с партией. Он работает с Тамарой Плетнёвой, — сказал Ющенко.

Редакция News.ru также обратилась в аппарат депутата ЕР Валентины Мироновой. Там ответили, что Эрман якобы уже не является помощником парламентария, и что написать депутатский запрос каким-то особым порядком не могут — это можно сделать только официально в обычном режиме.

Бесконечные рабы

О преступной деятельности Матфея Эрмана, который неоднократно выходил сухим из воды благодаря «подозрительной благосклонности» представителей власти — полицейских, следователей, подчерковедов, судей и других, — в течение десяти лет писала журналист МК Ольга Богуславская, которая посвятила Эрману серию репортажей «Рабы Арбата». Так, в последней, пятой, серии она пишет о попытке Эрмана завладеть квартирой на Рочдельской улице, которая принадлежала Юлии Степанниковой, второй жене его отца. Осуждённый мошенник обратился в Пресненский суд с исковым заявлением, в котором говорилось о том, что он якобы в 2014 году заключил договор купли-продажи — купил у мачехи квартиру площадью 120 кв. м в нескольких шагах от Белого дома всего за 10 млн руб. Афера вскрылась, встал вопрос о признании недействительным подписи мачехи Эрмана в договоре. Эксперт пришёл к выводу, что «подпись от имени продавца квартиры выполнена не рукописным способом, а при помощи технического устройства». 4 апреля 2016 года суд огласил решение — отказать в удовлетворении иска Эрмана о признании права собственности на квартиру.

Описанное выше — всего лишь один пример деятельности помощника депутата Государственной Думы, который и сейчас, по словам его новых обвинителей, использует свои связи, для того чтобы уйти от правосудия.